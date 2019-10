Menor judío es obligado a besar pies para no recibir golpiza por pandilla

Melbourne, Australia.- Un menor de edad tuvo que besar los pies de un compañero de escuela bajo la consigna que de no hacerlo, sería golpeado por otros nueve menores en un parque en Melbourne, Australia.

Después del incidente, el niño le dijo a su madre:

Mamá, no deberías amarme por lo que hice. Soy un rata judía sin valor. Soy una alimaña".

La mujer también aseguró que a su hijo también lo llaman "judío sucio" y "cucaracha judía".

La madre dijo:

Ella habló con los padres del alumno cuyos pies besó, quienes supuestamente musulmanes.

También denunció el hecho en la escuela pero sucedió nada, pues le dijeron que al haber ocurrido fuera del plantel, no era su responsabilidad.

La madre dijo:

Me ofendí tanto con el Departamento de Educación, porque no hicieron nada para proteger a mi hijo en ningún momento, eso es lo que me disgusta".