Merkel asegura tener buena salud tras sufrir temblores: "Me encuentro bien"

Berlín, Alemania.- Luego de todas las especulaciones sobre los temblores que ha sufrido Angela Merkel, la canciller alemana aseguró encontrarse muy bien de salud.

No tengo nada particular de qué informar. Me encuentro bien. Estoy convencida de que de la misma manera que esta reacción hizo su aparición, también volverá a desaparecer", indicó Merkel durante una rueda de prensa.