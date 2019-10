Mesera pierde su empleo tras negarse a servir a pareja "transfóbica"

Wisconsin, EU.- Una mujer del estado de Wisconsin dice haber seguido sus convicciones y levantado la voz en contra de un discurso de odio que protagonizaron unas personas, lo cual asegura le costó el trabajo.

Brittany Spencer, ahora una exmesera de un bar-restaurante Fat Joe’s Bar & Grill ubicado en Fond du Lac, Wisconsin, afirma que fue despedida luego de un incidente ocurrido el pasado sábado, cuando se negó a seguir atendiendo a una pareja de adultos mayores que estaban haciendo comentarios "transfóbicos".

Después de que dichos comensales vieron a una mujer transgénero que estaba sentada con otras personas cerca de su mesa, ellos comenzaron hablar de forma negativa sobre la identidad de género.

Asimismo, preguntaron a Spencer que si ella "pensaba que eso era desagradable e incorrecto" y luego le cuestionaron "por qué dejarían a alguien así estar dentro del establecimiento", dijo la joven en declaraciones para WTMJ-TV.

Brittany Spencer respondió que "no, no estoy de acuerdo con eso" y se alejó de la mesa. Spencer después preguntó a su gerente, Whitney Wallender, si alguien más podía seguir atendiendo a la pareja, ya que ella no se sentía cómoda con la situación.

La gerente "esencialmente me dijo que me lo tragara o me fuera a casa, a lo que dije, ok, me iré". La mujer cumplió su elección, fue a casa y empleó Facebook para contarle a sus amigos el incidente que había vivido.

Me enviaron a casa temprano del trabajo porque me negué a servir a una mesa de personas que estaban haciendo comentarios transfóbicos acerca de comensales de otra de las mesas que estaba atendiendo. Bueno, al menos me aferré a mi moral y creencias", escribió la joven.

Según se reporta, Spencer no nombró al restaurante, pero Tad Wallender, uno de los propietarios, dijo que el post incluyó a Fat Joe’s como el lugar en el que ella trabajaba. Cuando Brittany acudió al restaurante al siguiente día, había sido oficialmente despedida.

Tad Wallender aseguró que el despido de Brittany había sido puramente una decisión comercial, pues la empleada no había cumplido con la labor para la que se le contrató.

Spencer después recurrió a Facebook para pedirle a sus amigos que dejaran malas reseñas sobre el establecimiento, estrategia que funcionó al grado de que el restaurante cerró su perfil de dicha red social. Brittany planea interponer una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de los Estados Unidos.

Hacerte de la vista gorda ante el odio es tan malo como dar un discurso de odio", expuso la mujer.