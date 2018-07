Mexicano conoce a su esposa en Rusia durante el Mundial 2018

Ciudad de México.- Al Mundial de Rusia 2018 asistieron una gran cantidad de mexicanos, lo cual generó una gran cantidad de historias, una de ellas es la de Miguel Minoru, quien encontró el amor durante la justa deportiva.

Minoru, de 27 años, relata que se perdió caminando por las calles de Rusia, por lo que se acercó a Cristina para pedirle ayuda.

“Me dijo que me acompañaba. La invité a comer, me dijo que no, pero su teléfono sí me lo dio. No hubo día que no nos viéramos o habláramos. Es difícil de explicar, sólo me enamoré”, dijo.

“Ella es de Ekaterimburgo. Fui al México contra Suecia y me llevó a conocer a su familia, como amigos. Allá son personas muy humildes, con cierta ingenuidad”, agregó.

Miguel se perdió el último juego de la Selección Mexicana en Rusia ante Brasil, pues prefirió pasar tiempo con Cristina; tras esto, regresó a México y le contó a su familia que se casaría.

“No soy tonto. Al principio pensé que solo era emoción por haber conocido a alguien, pero con el paso del tiempo vi que era algo real. Cuando mi madre se enteró me dijo que tuviera cuidado, que no me fueran a sacar los órganos”, relató.

El día de la Final, Minoru decidió regresar a Rusia para pedirle matrimonio a Cristina en el mismo lugar donde se conocieron; ella aceptó y ahora se encuentra aprendiendo español para comunicarse con él.

“La conocí en Rusia el primer día que llegue, antes del partido de México... le pedí orientación de un lugar, me contestó que me acompañaría... pero jamás pensé que era para toda la vida”, manifestó Miguel en Facebook.