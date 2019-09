Mezcla letal: Hombre alcohólico muere tras ingerir drogas por primera vez

Hull, Inglaterra.- Phillip Andrew Dobson, un hombre que tenía 45 años de edad, fue encontrado muerto luego de que consumiera drogas por primera vez en la casa de un amigo, señala una investigación.

De acuerdo con reportes, el hombre perdió la vida horas después de ingerir una botella de metadona, un opiáceo recetado por médicos como sustituto para exadictos a la heroína. Se indica que la botella se encontraba en el refrigerador del amigo de Phillip.

Reportan que Dobson, quien era padre de cuatro, había estado bebiendo alcohol con sus amigos cuando halló la botella de metadona, sin embargo, su amigo no dijo a quién pertenecía dicha sustancia.

Hull Live reporta que Phillip murió como resultado de la mezcla de alcohol y la toxicidad de las drogas.

La investigación indica que en el sistema de Dobson había 213 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, mil 698 miligramos de citalopram (antidepresivo que le fue prescripto a Phillip por su doctor), 123 miligramos por 100 mililitros de metadona, y rastros de diazepam y codeína.

La metadona es dada en formas prescritas por farmacéuticos cada día, pero en los días en los que la farmacia es cerrada (por ejemplo, en días festivos y Navidad) las dosis deberían ser dadas a los pacientes el día antes del cierre. Esto significa que la metadona es tomada independientemente en casa por la persona.

La forense Rosemary Baxter se refirió a la causa de muerte como un "trágico accidente".

Sin embargo, familiares de Phillip Andew Dobson expusieron haber quedado con interrogantes sin respuesta después de la muerte del hombre.

Los parientes indicaron que Phillip estaba por ir Birmingham para entrar en rehabilitación, esto después de una larga historia de adicción al alcohol.

Melanie Dobson, esposa de Phillip, señaló que quería que se revelara el nombre de la persona cuya metadona fue expuesta.

Él no debía haber tenido la metadona y debería ser revelado, porque la única forma en la que había sido puesta en el refrigerador fue porque la farmacia estaba cerrada debido a que era Navidad. No se la habían prescrito”, reportan que expuso Melanie.

La madre de Phillip, Pauline Dobson, aseguró que su hijo nunca había consumido drogas y que aún hay respuestas que les deben ser dadas.

Pienso que no es correcto que no lo revelen. La persona de la que era (la metadona) no la había tomado y la había dejado ahí. Fue puesta en el refrigerador como 'aquí hay un regalo', como dirías 'aquí hay una botella de vino en el refrigerador para ti’”, continuó Melanie.