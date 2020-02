Miles quieren a Amber Heard fuera de proyecto tras 'abusos' a Johnny Depp

Estados Unidos.- Múltiples peticiones de personas que quieren que Amber Heard deje de ser portavoz de la marca L’Oreal han sido firmadas miles de veces por internautas en change.org, luego de la filtración de unos audios en los que la actriz admite haber abusado físicamente a su exesposo Johnny Depp.

Dos peticiones en el sitio web han registrado más de 7 mil y 6 mil firmas para que la estrella de Aquaman sea despedida, cifra que va aumentando conforme pasa el tiempo.

Asimismo, internautas han dejado severos y duros comentarios en algunas fotografías de Instagram de la actriz, llamándola "abusadora", "tóxica" y "payasa", y deseándole situaciones negativas y amenazantes. La famosa incluso desactivó la posibilidad de que se comenten sus instantáneas más recientes.

Como es conocido, Amber Heard y Johnny Depp se han acusado el uno al otro de abuso durante su relación de cuatro años y matrimonio de 15 meses, el cual llegó a su final en 2016 cuando la actriz presentó la demanda de divorcio.

A principios de este mes, sugieron unos audios supuestamente gravados durantes sesiones de pareja de Heard y Depp, en los cuales la intérprete de 'Mera' habla sobre una ocasión en la que golpeó al actor.

Yo comencé una pelea física. No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien. No te lastimé, no estaba dándote un puñetazo, te estaba pegando", se escucha que dice Heard en un momento de los audios.