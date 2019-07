Millonario que ofrecía pagar la escuela de niñas para violarlas es detenido

Nueva York, EU.- La madrugada de este domingo 7 de julio autoridades de Nueva York arrestaron e imputaron por delitos sexuales al millonario empresario Jeffrey Epstein.



The New York Times, que cita fuentes con conocimiento de los cargos por los que se le procesa, indicó que Epstein, de 66 años y registrado como delincuente sexual, previsiblemente comparecerá ante el juez mañana lunes.



El empresario fue acusado de abusar de decenas de niñas hace más de una década en un proceso donde evitó ser imputado con cargos federales gracias a un polémico acuerdo extrajudicial, en el que admitió haber solicitado servicios de prostitución y que ha sido objeto de escrutinio recientemente.



Su caso dio un giro después de que el pasado febrero un juez de Florida fallara que la Fiscalía violó la ley al ocultar el acuerdo, que afectaba a más de 30 mujeres que lo denunciaron por haber sufrido abusos sexuales cuando eran menores.



En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Sur de Florida para poner fin a una investigación que podría haber supuesto su condena a cadena perpetua, en virtud del cual se declaró culpable de cargos estatales menores, fue condenado a 13 meses de cárcel y llegó a un acuerdo económico con las víctimas.



De acuerdo con el diario The Miami Herald, el magnate atrajo a decenas de adolescentes, algunas de 13 años de edad, de hogares con problemas para abusar sexualmente de ellas ofreciéndoles dinero a cambio de darle masajes y prometiéndoles a algunas que financiaría sus carreras universitarias.

Según recoge el canal ABC7, Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en el vecino estado de Nueva Jersey, al aterrizar de un vuelo desde Francia, como resultado de una investigación conjunta entre el FBI y la Policía de Nueva York.



El empresario se relacionaba hace años con el actual presidente de EU, Donald Trump, el expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés de Inglaterra, entre otras figuras destacadas.