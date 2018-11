Miss España: “No soy un hombre. La ciencia me reconoce como mujer”

Madrid, España.- Ángela Ponce formará parte del certamen de belleza Miss Universo 2018 representando a España. La modelo es la primera mujer transgénero que tiene la oportunidad de participar por la corona y ha señalado su constante lucha contra la discriminación.

Durante una entrevista con Los Informantes, Ángela habló sobre su transformación y lo mucho que le costó participar en el certamen de belleza, así como su postura sobre la maternidad.

No soy un hombre, nunca fui un hombre. La ciencia no es una opinión, es una evidencia que me reconoce como mujer”, señaló Ángela Ponce.