Monja de África obtiene doctorado por el tema de violaciones del sacerdocio

Roma, Italia.- Makamtine Lembo investigó el tema de abusos sexuales en contra de monjas por parte de los sacerdotes, para presentarlo en su tesis de titulación.

Dicho trabajo le valió el grado de doctora y fue aprobado por parte del Tribunal de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, perteneciente al Vaticano.

Lembo es miembro del equipo de investigación del Centro por la Protección de Menores de la Universidad Gregoriana y tomó el caso de 9 monjas violadas por el sacerdocio en África.

Después de estas experiencias las hermanas tienen que seguir viviendo, pero ya no viven. Por eso, me dije que teníamos que hacer algo para liberar a estas mujeres y ayudarlas a tener el coraje de decir 'no'", expresó Makamtine.