Mosaad Aldossary, campeón del mundo del FIFA 18

Londres, Inglaterra.- ¿Quién dijo que tantas horas invertidas en los videojuegos se trataba solo de ocio?. El saudí Mosaad ‘Msdossary’ Aldossary levantó la nueva copa de la FIFA y se echó a la bolsa 250 mil dólares al proclamarse campeón del mundo de la FIFA 18 de EA Sports, competencia que reunió a más de 20 millones de jugadores del videojuego en la etapa clasificatoria.



El duelo final fue protagonizado por el triunfante Mosaad ‘Msdossary’ Aldossary y Stefano ‘StefanoPinna’ Pinna, en un evento que se celebró en el O2 de Londres.

‘Msdossary’ se llevó la batalla al vencer 4-0 a Pinna. Además de los 250 mil dólares, ‘Msdossary’ se ganó un viaje a la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards, los cuales se realizarán el mes que viene.

He conseguido que mis compatriotas se sientan orgullosos al ganar el trofeo. Es el segundo torneo que disputo en el Reino Unido y el segundo que gano, así que creo que este país es mi segundo hogar. Se me dan bien las dos consolas, y me defendí bien en las dos partidas. Merecí terminar las dos sin goles en contra”, dijo Msdossary’.