Muere durante vacaciones en Egipto y su cuerpo es devuelto profanado

Makadi, Egipto.- El mecánico británico David Humphries estaba de vacaciones en Egipto con su esposa, una de sus hijas y nietos. Llevaba una semana en el país africano cuando comenzó a sentir dolor en el pecho. Fue a un centro médico y lo internaron durante una noche para hacerle estudios. No le encontraron nada y al día siguiente le dieron el alta.

Pero cuatro días más tarde, mientras jugaba con los más pequeños en la piscina de un hotel en Makadi, sufrió un infarto. Los trasladaron de urgencia a un hospital pero las tareas de reanimación no surtieron efecto y falleció.

Tras un examen post mortem realizado en Egipto, su familia regresó al Reino Unido el 22 de septiembre pasado. El cuerpo de David, tras completar los trámites consulares, fue enviado de regreso recién el 1° de octubre, vía Dubai. Un médico amigo de la familia recomendó hacer una autopsia y fue entonces que se llevó una sorpresa: el cuerpo no tenía el corazón ni los riñones.

Estamos totalmente en shock y no sabemos qué pensar. No sabemos por qué ni cómo pasó esto y estamos pidiendo una explicación a las autoridades egipcias", dijo su hija Anita Goodall al diario The Sun. "Mi papá será enterrado sin su corazón. Algunos dicen que el corazón es el alma y es el que te lleva al cielo, pero papá no tendrá su corazón para llevarse con él".