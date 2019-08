Muere en operación de aumento de busto; su familia no sabía de la cirugía

Nanyang, China.- Yang Xue, quien tenía 28 años de edad y era madre de unos gemelos de dos años, murió en el quirófano mientras era sometida una cirugía de aumento de busto, una intervención que ocultó a su familia, reportan portales.

Se reporta que la joven comenzó a sangrar de los ojos, nariz, boca y oídos, y su cuello presentó marcas de agujas.

Desde el terrible deceso, se ha denunciado que los cirujanos del Wanhe Plastic Surgery Hospital no estaban calificados para realizar la operación.

Yang Xue murió el pasado 18 de agosto, y su esposo asegura que no tenía idea de que ella iba a someterse a una cirugía.

De acuerdo con los reportes, la joven acudió por segunda vez al hospital a espaldas de su familia, ya que dos meses antes había ordenado la cirugía de aumento de busto sin hacérselo saber a su esposo.

La clínica ha sido cerrada debido a la investigación que se realiza en medio de los reclamos de que los médicos podrían no haber estado calificados para ese procedimiento.

Yo no sabía que ella iba a operarse. Nada estaba firmado. Ellos me enseñaron una firma, pero se veía obviamente falsa. Eso definitivamente no estuvo firmado por mi esposa. La clínica ha sido cerrada y oficiales están investigando. Ellos están interrogando a dos doctores y una enfermera”, agregó.