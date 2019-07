Mujer argentina fallece tras cirugía estética; se le encapsuló un implante

Córdoba, Argentina.- Una mujer argentina de tan solo 33 años falleció tras ser sometida quirúrgicamente para corregir uno de sus implantes de senos que se había encapsulado.

Sol Arbach fue ingresada a una clínica de cirugía estética de la ciudad de Córdoba, donde se realizaría la operación de corrección de una de sus prótesis mamarias.

La mujer abandonó el quirófano con muerte cerebral y el pasado viernes por la tarde perdió la vida.

Presuntamente la operación se vio complicada por un neumotórax, colapso pulmonar que ocurre cuando el aire escapa del pulmón y no le permite expandirse, e hipoxia, cuando los tejidos del cuerpo no tienen oxígeno suficiente para continuar funcionando, informó Infobae.

Su esposo, Franco Castaño, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook para despedirse.

Me haré mil preguntas y seguramente muchas no tendrán respuesta. Se me romperá el alma un millón de veces, al encontrar en casa tus recuerdos, al escuchar a nuestro hijo llamarte, al acostarme en la cama y abrazar tu ausencia, al esperarte sabiendo que no vas a llegar, al saber que el tiempo perdido no volverá", escribió.