Mujer comparte las imágenes de su bebé tras aborto para crear conciencia

California, EU.- Una mujer de nombre Sharran contó que fue un gran dolor perder a su bebé a las 14 semanas de gestación, pero quiso que su pérdida sirviera para salvar la vida de otros bebés y para que las leyes no consideren un bebé hasta las 20 semanas, fomentando el aborto.

El pequeño de 14 semanas ya estaba completamente formado con manos, pies, deditos, uñitas, pero para los médicos era un aborto, “desechos médicos”.

Con las fuertes imágenes de su bebé ella busca crear conciencia sobre el aborto.

El pequeño hubiera terminado como un desecho más del hospital si sus padres no hubieran intervenido para recuperar su cuerpecito.

No podía creer lo perfecto que era todo para él. Sus orejas, su lengua, sus encías, sus labios. No podía creerlo, dijo Sharran a The Sun.

Solo necesitaba seguir madurando, creciendo y desarrollándose. Me dejó impresionado. Fue una sensación increíble. Es muy difícil de describir".

El corazón de su bebé dejó de latir, los médicos sugirieron una extracción quirúrgica pero ella se negó a que sacaran por partes a su pequeño, decidió dar a luz.