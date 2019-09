Mujer de 74 años da a luz a gemelas; sería la mamá de mayor edad del mundo

Guntur, India.- Erramatti Mangayamma, una mujer originaria del estado indio de Andhra Pradesh, podría ser la madre de mayor edad del mundo, luego de que diera a luz a gemelas a los 74 años de edad.

La mujer trajo al mundo a dos pequeñas con su esposo Raja Rao, quien tiene 78 años de edad. La nueva mama se embarazó por medio del tratamiento de fecundación in vitro.

De acuerdo con reportes, Erramatti Mangayamma expuso que se sintió inspirada a tener hijos con su esposo luego de que una vecina concibiera a los 55 años.

La mujer, quien indica pasó por la menopausia hacia 30 años, podría haber superado el actual récord de la mamá de mayor edad, título que anteriormente ostentaba María del Carmen Bousada de Lara.

Se reporta que la clínica de fecundación in vitro en la ciudad de Guntur pagó la mayor parte del procedimiento para que Erramatti se embarazara, debido a que eso sería un gran acontecimiento histórico.

Erramatti Mangayamma permaneció los nueve meses de embarazo en el hospital siendo monitoreada.

No puedo expresar mis sentimientos con palabras. Estas bebés me completan. Mi espera al fin ha terminado. Ahora ya nadie me llama infértil. Pensé en tomar la ayuda del procedimiento de fecundación in vitro después de que una vecina concibiera a los 55 años", reportan que expuso Errmatti.