Mujer denuncia ser abusada durante 6 meses en albergue de la India

Nueva Delhi, India.- La violación a los derechos de las mujeres en la India siempre ha sido un tema muy controversial, esta vez una mujer en la India ha acusado al director de una residencia privada para personas discapacitadas en la ciudad de Bhopal, estado de Madhya Pradesh, de mantenerla en cautiverio y de violarla regularmente durante 6 meses, reporta NDTV.

"Me mantuvieron detenida, me obligaban a ver películas porno y abusaban de mi durante 6 meses", denunció la joven de 23 años, cuyo nombre no se revela, ante la Policía. Según el medio, se trata de la cuarta mujer que denunció al director del albergue Ashwini Sharma.

Los horrores vividos en el albergue indio se revelaron la semana pasada, luego de que una joven tribal sordomuda de 19 años acusara al director de haberla abusado sexualmente en repetidas ocasiones durante su estancia en el lugar. En pocos días, otras dos mujeres se le sumaron acusando al hombre de haberlas acosado.

Ashwini Sharma fue arrestado el pasado miércoles bajo varios cargos criminales incluyendo abuswo sexual, intimidación, confinamiento ilícito y por violar una ley para prevenir atrocidades contra la casta de los parias. El hombre confesó haber abusado a la joven de 19 años, pero negó las acusaciones de las otras mujeres.

Tras este caso, las autoridades han ordenado inspecciones mensuales en todos los albergues de mujeres en el estado Madhya Pradesh.