Mujer embarazada muere atropellada pero su bebé sobrevive

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer embarazada fue atropellada por un autobús, ella murió tras el impacto, pero milagrosamente logró dar a luz.

La mujer embarazada vivía en condición de calle y limpiaba vidrios cuando fue atropellada por la unidad. Oficiales que estaban cerca del suceso, se acercaron, ella murió, pero algo en sus pantalones se movía, estaba dando a luz.

Del cuerpo de la joven que perdió la vida, se escuchó el llanto de un bebé. La oficial, de nombre Emilce trató de atender a la madre, pero ya no tenía signos vitales.

La uniformada pidió a gritos un cuchillo y rompió el pantalón de la mujer para dejar salir a su bebé.

La mujer ayudó para sacar a la bebé, cuando llegó la ambulancia.

Después de cumplir con todo el protocolo que requiere el procedimiento, pedí ir a ver a la beba al hospital. No pude acercarme demasiado, pero sí me dijeron que estaba en excelentes condiciones, que pesó 2.180 kilogramos y que no tenía ni un rasguño. La veía y lloraba, no podía parar", contó Emilce.