Mujer enfrenta prisión y multa por no devolver dos libros a la biblioteca

Michigan, Estados Unidos.- Mindy Jones, una joven madre de familia de 27 años de edad, enfrenta hasta tres meses de prisión y una multa de 500 dólares por no haber devuelto dos libros a una biblioteca, aseguró la afectada.

Una orden de arresto se publicó en contra de Jones después de que no entregó los títulos Where the Sidewalk Ends y la trilogía Night a la Biblioteca de la Comunidad de Charlotte, los cuales pidió prestados en 2017.

La madre de cinco devolvió los libros hace seis meses después de que se le dijera que no podía utilizar la impresora de la biblioteca debido a que tenía los préstamos vencidos, situación de la que asegura que no estaba enterada.

Jones no se enteró de la orden de arresto sino hasta la semana pasada cuando su jefe hizo una verificación de antecedentes por la posibilidad de darle un ascenso.

La joven madre señala que la situación por la que podría ir a la cárcel es "absurda" y que ella nunca recibió notificaciones de la biblioteca porque se mudaba constantemente, esto debido a que buscaba salir de una relación en la que era víctima de abuso doméstico.

Cualquier correo que estaba ahí, nunca lo recibí. Pronto terminé en el refugio Siren Shelter que está aquí en Charlotte y que ayuda a víctimas de violencia doméstica, y tú dirección es confidencial. Tuve que cambiar mi número de teléfono... tuve que cambiar mi vida entera", expuso Jones a la estación de TV WILX.

Después de que las notificaciones enviadas a la mujer no fueron respondidas, el caso fue puesto a cargo de la unidad de crímenes económicos del condado de Eaton. Una oficial de la biblioteca le aseguró al Lansing State Journal que Mindy Jones no está contando toda la historia, sin embargo, no dio más detalles del caso.

Ahora Jones se muestra desesperada debido a que la suspendieron en el trabajo por el cargo criminal y debe esperar a su próxima cita en el tribunal sin ningún tipo de ingreso.