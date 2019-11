Mujer australiana es atacada por un canguro y casi pierde uno de sus ojos

Australia.- Una mujer que salió a pasear con su perro fue fuertemente herida por un canguro, ella necesitó de puntos para poder suturar las heridas que tenía en su cara.

Ella mencionó a 9News (afiliación con CNN) que un día normal salió a pasear con su perro, cuando de pronto, el canino salió corriendo para perseguir a un canguro que se encontraba cerca de la zona.

En ese momento, menciona que ella se dio la vuelta y el animal comenzó a atacarla, consecuentemente ella cayó al suelo.

Me hizo un agujero en la parte posterior de la pierna, y si no me hubiera dado la vuelta, probablemente me hubiera destripado", dijo la mujer.