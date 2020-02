Mujer finge estar muerta para detener a ex violador que conoció en Tinder

Birmingham, Inglaterra.- Una madre soltera reveló la horrible pesadilla por la atravesó cuando debió fingir que estaba muerta para intentar detener la agresión de su violento exnovio, quien estaba violándola y estrangulándola.

Paula Donnelly, de 42 años, había conocido a James McNutt a través de Tinder en enero de 2018, pero terminó la relación en julio luego de que él se volvió obsesivo y paranoico, indican reportes.

Semanas después, McNutt le dijo a Paula que iba a mudarse a Escocia, por lo que necesitaba verla para que ella le devolviera algunas de sus pertenencias.

Sin embargo, cuando vio a la madre soltera vestida y arreglada para acudir a una fiesta de cumpleaños esa noche, el hombre se enfureció y la acusó de en realidad estar yendo a una cita.

James McNutt siguió a Paula a su casa, la encerró dentro de su casa y la sometió a un horrible ataque de seis horas.

Él cerró las ventanas y bloqueó la puerta principal. Yo estaba petrificada y corrí escalera arriba hacia mi habitación, gritando. James me alcanzó, me empujó contra la cama y tomó una almohada. Después comenzó a asfixiarme con ella", reportan que relató la mujer.

La madre después fue violada por James, esto mientras el hombre apretaba su garganta al grado de que la víctima comenzó a perder el conocimiento.

Decidí engañarlo y hacerme la muerta. Cerré mis ojos y dejé ir mi cuerpo, inerte, y finalmente James me soltó. Lo escuché gritar, pensando que me había matado. Corrió hacia la planta baja y luego regresó, tratando de despertarme. Eventualmente no pude contener más la respiración y fingí tos", continuó la mujer.