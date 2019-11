Mujer finge pedir pizza mientras llama al 911 para denunciar a esposo agresor

Ohio, Estados Unidos.- En la ciudad de Oregon, perteneciente al estado de Ohio, aconteció una peculiar denuncia por teléfono, pues una mujer que era agredida por su pareja, llamó al 911 pero fingió que estaba pidiendo una pizza para que el hombre agresor no se diera cuenta.

Según informa la ABC, el operador telefónico perteneciente a las autoridades, llamado Tim Teneyck, recibió una llamada donde en la cual, una mujer fingió pedir una pizza y dio todos sus datos, afortunadamente, el empleado entendió todo el mensaje en clave.

"¿El otro tipo sigue ahí?", preguntó Teneyck, y ella respondió "Sí, necesito una pizza grande". Luego le preguntó si necesitaba ayuda médica y la mujer respondió "No, con pepperoni.

Al saber todo esto, Tim, le mencionó a las unidades que se acercarán con las sirenas apagadas porque el agresor estaba esperando al repartidor.

Lo ves en Facebook, pero no es algo para lo que nadie haya sido entrenado. Nos entrenan para escuchar. Otros operadores con los que he hablado no se habrían dado cuenta de eso. Me lo han dicho." Mencionó Teneyck a la cadena.