Mujer mete a niña en agua caliente por portarse mal; podría perder los pies

Chattanooga, EU.- Una niña de dos años de edad se encuentra hospitalizada y bajo el riesgo de perder sus pies luego de que una mujer, quien tenía el encargo de cuidarla, presuntamente metiera sus extremidades en agua hirviendo para castigarla por portarse mal.

La pequeña Kaylee Robinson presenta severas quemaduras y enormes ampollas amarillas desde los tobillos hasta los dedos de ambos pies, esto debido a que fue sumergida en agua hirviendo el pasado 11 de agosto, en un incidente ocurrido en la ciudad de Chattanooga, Tennessee.

Los dos pies de la pequeña fueron quemados de forma idéntica, y tanto los doctores como oficiales indicaron que esas heridas solo pudieron ser provocadas de manera deliberada.

Imágenes fuertes, se recomienda discreción

Ahora se han presentado cargos contra Jennifer Vaughn, la mujer que estaba cuidando a Kaylee, por haber herido a la pequeña en el interior de su casa, y se dice que ha confesado que la lastimó como un castigo por su mal comportamiento.

Jennifer Vaughn es la madre de Kyle Vaughn, quien es el prometido de Brittany Smith, la mamá de la pequeña Kaylee Robinson.

Es terrible, es simplemente estresante. Kaylee ha tenido dos operaciones hasta ahora, pero no han funcionado. La piel no se está reparando por sí misma en la forma en la que esperaban los doctores. Kaylee sufre mucho dolor”, compartió la desconsolada Brittany Smith en entrevista con Metro US.