Mujer policía se quitaría la vida por ser forzada a trabajar con oficial que la violó

Sochi, Rusia.- Una joven oficial presuntamente tomó su arma y se quitó la vida de un disparo después de haber sido obligada a trabajar con un colega al que ella había acusado de violación, aseguran los familiares de la fallecida víctima.

Maria Klochkova, de 23 años de edad, había comenzado a desempeñarse en su trabajo soñado como investigadora criminal en el pasado mes de agosto, esto después de graduarse con las más altas notas y de ser llamada rápidamente a trabajar en la Policía.

Sin embargo, se presume que su vida fue arruinada luego de ser víctima de un violento ataque sexual por parte de un detective de mayor rango.

Ahora la familia de Maria ha exigido públicamente una investigación completa sobre la muerte de la joven oficial en la oficina de la Policía de Sochi, Rusia.

Anna, hermana de Maria, aseguró que hubo un encubrimiento en la muerte de su hermana al dar las autoridades otras razones por las que supuestamente la oficial se quitó la vida.

Mi hermana no esta mentalmente enferma, no tenía esquizofrenia, pero fue empujada a suicidarse", reportan que publicó Anna.

Investigadores dijeron que Maria se encerró en su oficina y se dio un tiro en la cabeza con su propia pistola.

Ella fue violada por un detective. Desde ese momento ella pensó que era una desgracia para nuestra familia, no la víctima de un idiota. Ella no lo reportó a la Policía porque tenía miedo de arruinar su carrera y no quería que otros supieran de eso", aseguró Anna.