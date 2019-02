Mujer que le cortó el pene a su pareja rompe el silencio luego de 25 años

Nueva York, EU.- Hace 25 años, Lorena Bobbitt y su ahora exmarido, John Wayne Bobbitt, protagonizaron una terrorífica escena, luego de que la mujer le cortara el pene al hombre con un cuchillo tras ser violada por él.

Hoy, gracias a una entrevista realizada por Telemundo, Lorena rompe el silencio y recuerda aquélla noche de 1993.

Tras ser cuestionada por la periodista sobre si volvería a córtale el miembro a su esposo, ella respondió lo siguiente:

Yo no estaba en mi mente, estaba traumatizada, psicológicamente destrozada, no puedo pensar en esa reacción. No tuve control de esta acción. No estaba mentalmente en condición normal.