Mujer que mantuvo cautiva a su hija en un maletero desea pedir perdón

París, Francia.- Tras darse a conocer la noticia de la madre que escondió por 2 años su hija en el maletero de un auto, hecho que conmociono a todo Francia y el mundo entero; este viernes se condenó a la mujer a 5 años de prisión.

Rosa Maria Da Cruz, de 50 años, será encarcelada el viernes por la noche en la prisión de Limoges, centro de Francia, según la fiscalía.

Además de su pena de prisión, la mujer fue condenada también a un seguimiento socio-judicial de 5 años, con requerimiento de cuidados, precisó su abogada, Chrystèle Chassagne-Delpech.

Durante la audiencia se confirmó la pérdida total de autoridad parental sobre su hija Séréna, requerida por la fiscalía.

Quiero pedir perdón a Séréna por todo el mal que le he hecho. Me doy cuenta de que le hecho mucho daño y de que no volveré a ver a mi hija", declaro la mujer tras el juicio.