Mujer rescata a un niño de 10 años de morir ahogado en una playa de España

Madrid, España.- Macarena Cabrujo rescató el pasado 27 de julio a un niño senegalés de 10 años en una playa de Mallorca, en España.

La mujer de 25 años indicó que miró al menor en medio del agua, por lo que de inmediato solicitó a sus amigos que llamaran al servicio de emergencias.

La joven argentina relató que el menor se había hundido como un metro y medio de la superficie cuando lo alcanzó.

El nene lo primero que me dijo fue: 'pensé que no me ibas a sacar porque soy negro'. Yo le dije: 'eres hermoso, vine a sacarte a ti'".