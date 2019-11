Mujer se disfraza de exhibicionista para fiesta de Halloween en el trabajo

Florida, Estados Unidos.- Una mujer podría perder su cargo administrativo en un distrito escolar de Florida por el disfraz de exhibicionista que decidió portar este año para una fiesta de Halloween que aparentemente tomó lugar en su trabajo y con presencia de niños, esto luego de que surgieran fotografías y videos del peculiar atuendo.

Mary Catherine Coker, administradora en Escuelas Públicas del Condado de Broward, el sexto distrito escolar más grande de Estados Unidos, aparece luciendo un sombrero, lentes, un abrigo y un traje de cuerpo completo de color piel en fotografías publicadas en Facebook el 1 de noviembre.

En una de las instantáneas la mujer aparece exhibiéndose ante los demás adultos disfrazados, lo cual desata risas en lo que parece ser la oficina donde toma lugar la celebración.

Después del surgimiento de las imágenes, un vocero del distrito escolar declaró a Bradenton Herald que Coker ha sido advertida sobre la posibilidad de que pierda su trabajo. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre lo que pasará con la trabajadora.

Al ser contactada por el medio, Coker dijo que no "ahondaría" en cuanto a si la fotografía fue tomada o no en su área de trabajo. Además indicó que las imágenes fueron publicadas en "un sitio web" y no ha habido ninguna queja.