Edimburgo, Escocia. - Una mujer pudo descubrir gracias a una cámara térmica instalada en un de los juegos de la feria en Edimburgo, Escocia.

El dispositivo había sido instalado en el año 2009 y es uno de las atracciones más conocidas del lugar, con este aparato las personas pueden ver las partes que generan mayor calor en sus cuerpos. Bal Gill descubrió de esta manera que había un punto cálido en su pecho izquierdo.

Al ver esto en sí misma, decidió investigar en Internet y encontró que por medio de este tipo de sistemas los doctores detectaban esta enfermedad. Gill 41 años rápido acudió al médico para un verdadero diagnóstico.

Esta mujer les escribió a los encargados de la atracción turística y ellos decidieron compartir la historia en su portal.

Solo quiero decirles gracias: sin la cámara nunca lo habría sabido. Sé que no es el propósito de la cámara pero para mí fue una visita que me cambió la vida. No puedo expresarles cuánto cambió mi vida por mi visita a la Camera Obscura".