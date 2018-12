NYT: Migrantes ilegales trabajaron en los campos de golf de Trump

Washington, EU.- Dos mujeres que realizaban labores de limpieza en uno de los campos de golf del presidente Donald Trump en Nueva Jersey estaban ilegalmente en el país al momento de su contratación, los supervisores estaban al tanto de ello y había más empleados que tampoco contaban con documentación legal, de acuerdo a un reporte del The New York Times publicado el jueves.

Según el diario, Victorina Morales y Sandra Díaz trabajaron durante años en la limpieza del campo de golf de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, a pesar de no contar con la documentación apropiada. Morales dijo que utilizó un carné de Seguro Social y tarjeta de residente permanente falsos.

Un comunicado de su abogado, Anibal Romero, señala que su supervisor también profería insultos raciales en contra de las mujeres y las amenazaba con deportarlas.

El reporte del Times señala que no hay evidencia de que la Organización Trump supiera que las mujeres no tenían la documentación legal, pero Morales y Díaz afirman que al menos dos supervisores estaban al tanto de su estatus y las ayudaron a no ser detectadas.

Tenemos decenas de miles de empleados en todas nuestras propiedades y contamos con prácticas de contratación muy estrictas”, señaló la Organización Trump en un comunicado enviado por email. “Si algún empleado presentó documentación falsa con el fin de evadir la ley, será despedido de inmediato”.

Ambas mujeres describieron al diario que Trump era exigente pero amable. Morales, quien salió de Guatemala en 1999, señaló que en ocasiones Trump le daba propinas de 50 o 100 dólares.

Pero le relató al periódico que se sintió ofendida por los comentarios de Trump en los que se refiere a los inmigrantes que están ilegalmente en el país como delincuentes violentos. Tal vez envalentonado por esas declaraciones, Morales indicó que su supervisor comenzó a maltratar verbalmente de los empleados, llamándolos “estúpidos inmigrantes ilegales”.

Señaló que ese mismo supervisor, al que el reporte no identifica por su nombre, le proporcionó los documentos falsificados.

Morales señaló al Times que sabía que podía ser despedida y deportada, pero que tenía que alzar la voz. Indicó que está solicitando asilo y analiza la posibilidad de presentar una demanda por maltrato laboral y discriminación.

Romero solicitó que las autoridades federales y estatales investiguen el asunto.

“Este ambiente tóxico fue diseñado para intimidar a estas mujeres, causándoles temor por su seguridad y la de sus familias”, indicó en un comunicado.

Trump ha solicitado medidas enérgicas contra los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Además de querer construir un muro en la frontera con México, ha hecho un llamado a las compañías para que hagan una selección más cuidadosa de sus trabajadores.