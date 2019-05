“Nadie está por encima de la ley”: Suecia reabre el caso contra Julian Assange

Copenhague, Suecia.- Luego de que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fuera detenido en Londres, la Fiscalía de Suecia reabrió su caso por presunta violación.

Assange, retenido en una cárcel de máxima seguridad, fue condenado hace dos semanas por un tribunal británico a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y espera a que Reino Unido decida sobre una petición de extradición a Estados Unidos por filtrar documentos secretos en WikiLeaks.

La fiscal superior adjunta, Eva-Marie Persson, recordó que la investigación no había sido suspendida por falta de pruebas, sino por la imposibilidad de que progresase, y resaltó que los tribunales suecos han concluido en varias ocasiones que las sospechas contra él tienen el mayor grado de verosimilitud.

No es posible predecir el resultado del proceso, pero considero que una investigación preliminar puede realizarse de forma paralela al caso en el Reino Unido", señaló Persson, quien cree necesario un nuevo interrogatorio, aunque se abrió a hacerlo por videoconferencia.

Persson recordó que compete a las autoridades británicas determinar qué petición tiene prioridad, la orden de arresto europea o la solicitud de extradición a Estados Unidos.



El proceso en Suecia se reactivó al pedir la abogada de una de las denunciantes, Elizabeth Massi Fritz, la reapertura del caso tras la detención en Londres de Assange.



Fritz se mostró hoy satisfecha con la decisión de la fiscal y sostuvo que esto demuestra que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera si te llamas Julian Assange".

Me sorprendió mucho. Pienso que es una vergüenza para Suecia reabrir la investigación de esta forma tan sencilla. Me parece una conclusión disparatada: hablamos de unos hechos que ocurrieron hace casi diez años y de una persona que probablemente sea extraditada a Estados Unidos", declaró en cambio el abogado de Assange, Per E. Samuelsson.