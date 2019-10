"Nadie me creerá porque estoy ebria": El duro testimonio de joven que fue violada

Londres, Inglaterra.- El angustiante y triste momento en el que una joven solloza al reportar que fue abusada sexualmente y que piensa que nadie le creerá porque "está ebria" fue revelado a través del programa The Met: Policing London, episodio en el que se abordó el desgarrador caso de la víctima.

En las imágenes del espacio televisivo, la joven puede ser vista explicándole a la Policía que fue atacada por un extraño que la amenazó con un cuchillo.

La víctima detuvo al conductor de un autobús del suburbio de Selhurst, Londres, para decirle que había sido atacada luego de que el violador, identificado como Aaron Davis, la abordara en otro camión.

Me violaron en el parque, en la parada de autobús anterior. Y él dijo que iba a matarme. Él me agarró y me tiró a la calle, y pegó mi cabeza contra el suelo. Y dijo 'si no tienes sexo conmigo voy a matarte, tengo un cuchillo en mi bolsillo'. Nadie me va a creer porque estoy ebria", se escucha que explica entre lágrimas la mujer.