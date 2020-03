Niña con parálisis, inducida al coma tras infectarse de Covid-19 por enfermera

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Una menor de 14 años de edad que sufre diversas condiciones de salud se encuentra en cuidados intensivos tras infectarse de coronavirus, virus que presuntamente contrajo por contagio de una de las enfermas que la cuidan en casa, compartió u familia en un desgarrador post de Facebook.

Zoey Komninos recientemente fue admitida en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hackensack University Medical Center, en Nueva Jersey, luego de que sus seres queridos se enteraron de que estuvo expuesta al Covid-19.

La letal enfermedad puede resultar especialmente peligrosa para Zoey, quien ya lidia con tener un sistema inmnológico reducido debido a que anteriormente ha sufrido varias condiciones médicas.

La adolescente sufre epilepsia, parálisis cerebral y susceptibilidad a infecciones de los pulmones, condiciones que llevaron a la mamá de Zoey a sacarla de la escuela hace dos años y a brindarle atención en casa.

Zoey no camina, no hambla, pero entiende y se comunica en su propia forma. Nuestra niña adora balbucear y dice amor, hola, sí y algunas veces no más", escribió Melanie Ollick Komninos, madre de la menor.