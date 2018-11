Niña de 10 años va a juicio por asesinar a un bebé de 6 meses en Wisconsin

Wisconsin, EU.- El padre de un bebé de 6 meses que presuntamente fue asesinado por una niña de 10 años de edad en Wisconsin, señaló que es una criminal y que las autoridades hicieron bien en esposarla cuando compareció ante la corte.

Liedl asegura que él tenía un objetivo cuando fue a la corte, el cual era ‘lograr que ella lo viera’.

Confiesa que en ese momento él estaba "temblando y abrumado".

No se ha revelado el nombre de la niña, que tuvo su primera comparecencia en un tribunal de adultos, como exige la ley de Wisconsin cuando se trata de casos de homicidio, y en adelante será procesada en una corte juvenil.

La casa-guardería donde ocurrió la tragedia es a la vez el hogar de adopción de la niña, que hace apenas dos meses fue separada de sus padres. No se ha informado por qué el gobierno les retiró la custodia de la menor, pero fueron ellos quienes la acompañaron a la audiencia en la corte.

De acuerdo con la información de varios medios, la tarde del martes 30 de octubre, la policía respondió a una llamada de emergencia desde la casa-guardería en el poblado rural de Wheaton, al oeste de Chippewa Falls.

Al llegar, los agentes encontraron al bebé Jaxon inconsciente y sangrando por la cabeza, y de inmediato fue llevado a un hospital local, desde el cual lo trasladaron de urgencia al Hospital Infantil Gillette en St. Paul, donde murió dos días después.

La policía entrevistó a un adulto y tres niños que estaban presentes en el momento de la tragedia, y los tres apuntaron a la niña como principal sospechosa, declaró al diario el Sheriff del Condado de Chippewa, James Kowalczyk.

Cuando hablaron con la menor contó que estaba cargando al bebé, y se le cayó y se golpeó la cabeza contra un banquillo. Entonces ella se asustó y le pisoteó la cabeza, según describió el Sheriff.

Un médico que examinó a Jaxon determinó que las lesiones sufridas por el bebé no habían sido accidentales.

El padre de Jaxon explica que al principio su hijo parecía estar recuperándose, pero que en cuanto lo trasladaron al Hospital Infantil de St. Paul se dio cuenta de la gravedad de las lesiones.

Los médicos dijeron: '¿Qué vamos a hacer si se le para el corazón?', y eso me tomó completamente por sorpresa", le contó Nate Liedl al Canal 13 KTRK. "Mandé un par mensajes a la familia dejándoles saber que Jaxon no iba a salir con vida. Y rompí en llanto, me dio duro".