Niña de 5 años es obligada a casarse para pagar tratamiento de su hermano

Herat, Afganistán.- En un momento de desesperación, los padres de Nazanin, una pequeña de 5 años, la vendieron por tres mil 500 dólares para pagar el tratamiento de su hermano que padece epilepsia.

Tomé el dinero y acepté dar a nuestra hija mayor Nazanin en matrimonio. Use el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, pero no se recuperó y tampoco puse quedarme con mi hija", agregó la mujer.

La familia vive en el campo de refugiados Shahrak e Sabz cerca de Herat, en el oeste de Afganistán, y en total tiene siete hijos, que no saben leer ni escribir pues nunca han ido a la escuela.

En una entrevista para la BBC, explicaron el por qué decidieron comprometer a la niña de 5 años.

Si no estuvieras en una situación tan desesperada, no aceptarías el matrimonio de una niña tan pequeña. Juro que no lo hubiera hecho, pero necesitaba el dinero. Fui obligado por mi necesidad", dijo el padre.