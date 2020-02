Niña muere ahogada en río; su amiga le dijo que la mataría si no entraba al agua

Bury, Inglaterra.- La amiga de una niña que murió ahogada en un río confesó haber "bromeado" con que "la mataría si no se metía" a las aguas, se reveló una investigación del estremecedor caso.

Shukri Yahye Abdi tenía solo 12 años cuando su cuerpo fue recuperado del Río Irwell, cerca del centro de la ciudad de Bury, luego de que no regresó a casa tras salir de la escuela y durante una ola de calor, la noche del 27 de junio del año pasado.

Este lunes, un tribunal en el que se presenta la investigación de la muerte de Shukri escuchó cómo la menor, quien no sabía nadar, se introdujo al río con otras dos niñas, quienes por razones legales son nombradas Niña 1 y Niña 2.

Shukri Yahye Abdi/MEN Media

Al darse las evidencias, la tutora de la Niña 1 dijo que alrededor de tres o cuatro días después de la muerte de Shukri, la menor le pidió tener una conversación sobre algo que "necesitaba decir".

Ella (Niña 1) dijo que cuando ellas estaban caminando hacia el río ella dijo a Shukri: 'Si no te metes en el agua voy a matarte' riéndose y en forma de broma. Ella dijo que no estaba segura sobre si Shukri iba a entrar al agua. Ella quería que alguien más se metiera en el agua con ella", reportan que expuso la tutora.

Ella (Niña 1) sintió que había hecho algo mal. Yo le dije que todos decimos cosas que no queremos decir realmente, pero le dije que tendría que reportarlo a la Policía. Ella estaba feliz de que yo lo reportara", agregó la mujer.

La tutora dijo que la Niña 1 sabía que lo que dijo a Shukri no fue un comentario adecuado después de la forma en la que terminaron las cosas, pero que quería que todos supieran que esa "no fue la manera en la que lo dijo". La mujer también expuso que la Niña 1 le dijo a Shukri que ella la "salvaría si no podía nadar".

La Niña 1 dijo a la tutora que ella vio a la víctima entrar al agua, pero que no recuerda qué fue lo que pasó después. La mujer indicó que las tres niñas habían cenado en su casa antes de ir al río, conviviendo como todo grupo de adolescentes.

Dos hombres identificados como William Keenan y Steven Duckworth describieron en el tribunal que ellos se encontraban pescando cuando dos niñas llegaron corriendo por el camino a decirles que Shukri había caído al río. Se espera que el juicio dure cinco días.