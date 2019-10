Niño de 11 años sufre un infarto tras una pelea en la escuela y muere

Buenos Aires, Argentina. – Un niño de 11 años de edad, perdió la vida el pasado viernes 25 de octubre de un infarto, se cree que pudo ser resultado de un golpe en el pecho recibido en una pelea entre compañeros, en la escuela.

La madre del menor, mencionó que aquel día, como de costumbre, fue por su hijo a la escuela a la hora de salida. Una vez en casa el infante le hizo saber a su mamá que se sentía un poco mareado, sentía dolor en el pecho y había sangrado de la nariz.

Los malestares fueron momentáneos, el niño pidió permiso a su madre para ir a jugar con una vecina, cosa a la que accedió, siempre y cuando llamara si volvía a sentirse mal.

Tiempo más tarde el joven tuvo que ser llevado de emergencia al hospital, pue tuvo hemorragias en boca y nariz. El pediatra que los atendió hizo los estudios correspondientes, pero al poco tiempo sufrió un infarto y murió.

La madre busco que pudo ocasionarle esto y preguntando en la escuela, los compañeros le hicieron saber que se había peleado con otro compañero y que recibió un golpe fuerte en el pecho.

Yo no estaba enterada de esto, la maestra no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos”, dijo para un medio local.