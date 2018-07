Niño padece una rara enfermedad que convierte su piel en 'piedra'

Colorado, EU.- Un niño originario de Colorado en EU, de nombre Jaiden Rogers, y con 12 años de edad, padece de una rarísima enfermedad que está convirtiendo su piel en 'piedra'.

Al menor se le diagnosticó 'síndrome de piel rígida’, también conocido como distrofia facial congénita, un trastorno del tejido conectivo que torna la piel tan dura como una piedra. De esa enfermedad, que progresa rápidamente, solo ha habido 41 casos documentos en el mundo desde su descubrimiento en la década de 1970, incluido el de este niño.

Los padres adoptivos de Jaiden empezaron a observar los síntomas hace seis años, cuando vieron un pequeño bulto en su muslo derecho, justo debajo de la piel. La protuberancia siguió creciendo rápidamente y una vez que las calcificaciones duras invadieron la articulación, Jaiden comenzó a perder movilidad.

"Su piel es básicamente como piedra y se siente como tocar el tope cerámico de una mesa de cocina", afirmó su madre Natalie a los medios. El niño podría quedar totalmente inmovilizado o incuso morir si la enfermedad no se cura.

Los padres de Jaiden no pueden hacer frente a los extremos costos que requiere un tratamiento especial de un año en Europa, por lo que han lanzado una campaña de recaudación en la plataforma Go Fund Me.