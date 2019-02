"No creo que me haya lavado las manos durante 10 años": Conductor de Fox

Nueva York, EU.- Pete Hegseth dejó a todos sorprendidos luego de que revelara en el programa Fox & Friends Sunday que tenia por lo menos 10 años sin lavarse las manos.

El presentador no aclaró si era una broma o fue en serio su comentario, pero después de sus palabras, usuarios en redes sociales le escribieron cientos de comentarios cuestionándolo al respecto.

La extraña confesión de Hegseth se dio luego de que algunos de sus colegas se mofaran de él por el poco higiénico hábito de comer sobras de pizza de alguien más.

Mi resolución de 2019 es decir cosas en el aire que digo fuera del aire. No creo que me haya lavado las manos durante 10 años. Realmente, nunca me lavo las manos. Me he inoculado. Los gérmenes no son una cosa real. No puedo verlos por lo tanto, no son reales", fueron las palabras de Hegseth.