"No debiste nacer": Niños cortan las rastas de su compañera y la insultan

Virginia, EU.- La indignada familia de una niña asegura que tres estudiantes de sexto grado, quienes se dice tienen un historial de hacer bullying, la sujetaron y le cortaron sus rastas con unas tijeras mientras la llamaban "pañal" y "fea".

El ataque ocurrió el lunes de esta semana cuando los alumnos inmovilizaron a su compañera, Amari Allen, en el patio de juegos del colegio privado Immanuel Christian School, en lo que la víctima dijo a WUSA-TV fue un ataque traumático.

De acuerdo con reportes, los cuatro menores son estudiantes de la escuela ubicada en Fairfax, Virginia.

Uno de los niños cubrió la boca de Amari, otro sujetó sus manos detrás de su cuello y el tercero sacó las tijeras para cortarle sus rastas mientras la insultaba, reportó WUSA.

Ellos se reían y me insultaban. Me dijeron 'fea', dijeron que yo 'no debía haber nacido'. Ellos dijeron que yo buscaba 'llamar la atención'", dijo entre lágrimas Amari.