"No entiendo la ira": Jueza que abrazó a exoficial tras juicio por homicidio

Texas, EU.- La jueza que abrazó a la convicta Amber Guyger en la Corte después de dictarle una sentencia de prisión por haber asesinado a su vecino, este lunes defendió sus accciones al asegurar que la exoficial de Dallas cambió durante el juicio.

Guyger fue encontrada culpable de asesinar a su vecino Botham Jean la semana pasada y fue sentenciada a una década tras las rejas. La expolicía declaró repetidamente que ella se equivocó y creyó que el apartamento de Jean era el suyo, esto después de estacionarse en el piso equivocado del garaje.

Cuando los procesos penales concluían, el hermano de la víctima, Brandt Jean, le dijo a Guyger que la perdonaba y pidió la posibilidad de darle un abrazo. Poco después, la convicta pidió abrazar a la jueza Tammy Kemp, quien correspondió al abrazo.

Siguiendo mis propias convicciones, no podía negarle un abrazo a esa mujer. No lo haría. Y no entiendo la ira. Y supongo que puedo decir que si tú profesas creencias religiosas y tú las vas a seguir, esperaría que no fueran circunstanciales y limitadas a una sola raza", reportan que expuso Kemp a The Associated Press.