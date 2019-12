"No llevan comida, no comen": Carta de maestra causa molestia a padres

Mississippi, Estados Unidos.- Una maestra de Mississippi causó indignación cuando envió una carta a los padres alegando que los niños "no deberían comer nada" si no llevaban comida a una fiesta de Navidad.

Takaria Scott, cuya hija Sariah asiste a una escuela en el Distrito de Escuelas Públicas Meridian de Mississippi, compartió una carta en Facebook a principios de este mes que causó angustia entre los padres.

La carta de una maestra tenía el nombre de su hija y una lista de alimentos para traer a su clase. Pero la carta agregó un comentario ofensivo del maestro que decía:

Mi filosofía es: si no traen nada, no comen nada", decía la advertencia del maestro no identificado.