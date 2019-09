"No me agrada": Prima de Trump y su amargo recuerdo del mandatario

Reino Unido.- Alice Mackay, una mujer escocesa que es prima lejana de Donald Trump, habló en entrevista para Independent sobre el grosero comportamiento del mandatario del que ella dice haber sido testigo y blanco, una conducta que distaba muchísimo de la amabilidad de sus padres, Fred y Mary Anne MacLeod Trump.

No me agrada para nada. Él tenía adorables padres, no sé qué salió mal con él", reportan que dijo Mackay, quien tiene 79 años de edad.