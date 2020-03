"No me despedí de él": Empresario español revela que dejaron morir a su padre

Madrid, España.- Óscar Haro, directivo del Campeonato del Mundo de Motociclismo (Moto GP), contó que su padre murió de coronavirus a pocos días de haber sido diagnosticado y luego de ser ingresado al hospital donde no contaban con respiradores.

Hay una ley que dice que a los mayores de 75 años ya no interesa cuidarlos y los dejan morir”, destacó Haro.

Todos siguen sin respetar el aislamiento y creen que la situación no es tan grave, mientras que el directivo no logró despedirse de su padre, tampoco puede ver a su hija de meses de vida pues su mujer la ha resguardado por miedo a un posible contagio y por si eso fuera poco, su madre también dio positivo a Covid-19 por lo que tal vez no vuelva a verla.

Estamos dejando morir a una generación que ha hecho a este país, que ha salido de una posguerra. Una generación que trabajaba 16 horas diarias para tener alimentos para sus hijos, para criar una familia”, mencionó Óscar.

El directivo pide a la ciudadanía que tomen las medidas ahora y se aíslen en sus domicilios para evitar que todo empeore, dejando en claro lo siguiente.

Nos estamos muriendo. Es momento para quedarnos en casa, levantar el teléfono, a los que todavía tengan a sus padres, y decirles cuánto los quieren y darle las gracias por lo que han hecho por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que luchar todos juntos”.

La pandemia ha causado una crisis en varios países, que en las últimas semanas se han visto desbordados por la cantidad de infectados que buscan ayuda en centros de atención donde las camas están ocupadas.