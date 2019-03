“No puedo más”: El desgarrador relato de madre abusada por su hijo adicto

Salta, Argentina.- En uno de los relatos más desgarradores, una madre compartió su historia de sufrimiento al tener un hijo adicto a las drogas que intentó ahorcarla y abusó sexualmente de ella.

Según ha trascendido a diversos portales, Patricia Ortega narró a El Tribuno Salta que su hijo comenzó a consumir drogas desde los 8 años de edad, nociva práctica a la que el entonces niño fue introducido por su propio padre.

Desde entonces lucho por él, viví por él, me amanecí buscándolo y no dormí noches enteras buscando una mano, un médico, un milagro. Hoy me di cuenta de que nadie se hace cargo de los adictos, de las familias destruidas, de los desmanes que provocan", externó Patricia, visiblemente afectada.