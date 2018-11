"No soy un vampiro": Dice cofundador de PayPal

Washington, EU.- Tras varios años de muchos rumores sobre el cofundador de PayPal era o no un vampiro, por fin Peter Thiel, negó haber sido participe en terapias de prolongación de la vida con transfusiones de sangre de donantes jóvenes, y indicando que "no es un vampiro".

Quiero decirles públicamente que no soy un vampiro. Para que conste, no soy un vampiro", señaló el magnate en la conferencia Dealbook de The New York Times.