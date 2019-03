"Nuestro movimiento y nuestro futuro en nuestro país es ilimitado": Trump

Washington, EU.- Donald Trump aseguró que ganará la reelección en 2020 por un mayor margen que en las elecciones de 2016, ademas, se burló de los demócratas por su enfoque para combatir el cambio climático.

Al recordar 2016, el presidente dijo que él era “probablemente más conservador que republicano”, pero añadió que mucha gente no lo comprendía.

Trump fustigó al llamado New Green Deal, Nuevo Trato Verde, de los demócratas, una propuesta de política presentada por algunos demócratas en el Congreso y respaldada en mayor o menor medida por varios de los candidatos presidenciales del partido para los comicios de 2020.

Creo que el New Green Deal o como quiera que lo llamen lo recomiendo”, aseguró Trump en tono burlón.

Creo que es algo que deberían promover. Deberían trabajar duro en ello. Que no haya aviones, que no haya energía. Cuando el viento deje de soplar se acabará la electricidad. ‘Hay que apurarnos mi amor ¿Habrá viento hoy? Me gustaría ver la televisión, cariño’”. fueron las palabras del mandatario en contra de los demócratas.