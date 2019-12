Nueva Delhi en caos por la abominable muerte de una joven que fue violada

Nueva Delhi, India.- Las calles de Nueva Delhi, en la India, se han desatado una serie de manifestaciones violentas, luego de que una joven de 23 años, fue violada y asesinada de forma brutal, al ser rociada con gasolina y quemada por parte de sus agresores.

Los hechos se dieron el pasado jueves, en el estado de Uttar Pradesh, donde cinco cometieron la abominante acción, en la que la mujer sufrió quemaduras del 90 por ciento en su cuerpo y murió el viernes.

Ante esto Familiares de la mujer y cientos de ciudadanos se reunieron para exigir justicia para la joven, desatando el caos en el lugar.

Me rodearon y primero me golpearon en la pierna con un palo y también me apuñalaron en el cuello con un cuchillo. Después de eso, me echaron gasolina y me prendieron fuego. Cuando comencé a gritar, una multitud se reunió y llamaron a la policía", dijo antes de morir.