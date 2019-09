Nueva ley impone una gran multa a quienes envíen 'nudes' sin solicitarlas

Dallas, Texas.- En el estado de Texas, se aprobó una nueva ley, con la cual se le aplicará una multa de 500 dólares a las personas que envíen 'nudes' a través de las redes sociales y las aplicaciones que se utilizan para tener citas, sin haber sido solicitadas por la otra parte.

Esta iniciativa de ley surgió gracias al republicano Morgan Meyer y la app de citas Bumble.

Había un gran número de personas que usaban la app y se quejaban de que les enviaban estas imágenes. Se dieron cuenta que no tenían ningún recurso para actuar al respecto. No había nada que se pudiera hacer. No era algo ilegal, aunque en definitiva era acoso sexual digital", comentó el funcionario de texas.