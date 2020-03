OMS confirma que los niños sí pueden contagiarse de coronavirus

Ginebra, Suiza.- Durante la conferencia de prensa diraria que brinda la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la pandemia del coronavirus, María Van Kerkhove, epidemiología infectóloga de la organización, señaló que los niños sí pueden infectarse y contagiar a otros, por lo que llamó a protegerlos del virus.

La doctora señaló que todos en cualquier país deben evitar asistir a celebraciones, conciertos, protestas, etc, para no tener contacto con una gran cantidad de gente y evitar la propagación del virus.

No hay duda de que no estamos viendo todos los casos. Es normal que no veamos los casos leves. Lo importante es saber dónde están los contagios y no darse por vencidos. Hay que encontrar los casos para aislarlos”, comentó.