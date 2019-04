ONU rechaza que en el Gobierno de AMLO exista la tortura generalizada

Ginebra, Suiza.- Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, informó que en el examen del informe ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT), negó tajantemente que en el país este flagelo sea generalizado.

A mí me parece que es una práctica presente en el país, que sí es un asunto grave, no son casos aislados, pero de ahí a decir que es generalizada esos son los datos que tendríamos que determinar’’, manifestó.

Una cosa es decir que no es una política de Estado y otra cosa es que no se presente nunca. Lo es, ese es el reconocimiento que hace el Estado mexicano, la tortura es una práctica y tenemos muchas denuncias, pero de ahí a que se esté incrementando en el país, pues no son los datos que se tienen“, afirmó.